Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde sıcak gelişme! Gençlik merkezi sorumlusu tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma süresince bir süredir teknik ve fiziki takip altında tutulduğu belirtilen Gençlik Merkezi ile Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu Tuğçe G.’nin Marmaris’te bir otelde konakladığını tespit etti.

Harekete geçen KOM ekipleri, şüpheliyi tatil yaptığı otelde gözaltına alarak sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi.

Gençlik merkezi’nde kapsamlı arama yapıldı

Gözaltı işleminin ardından sabahın erken saatlerinde operasyonun belediye ayağına geçildi. KOM ekipleri, Atatürk Parkı içerisinde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.

Aramalar sonucunda merkezdeki bilgisayarlara, güvenlik kamerası kayıtlarına, hard disklere ve çok sayıda resmi belgeye el konuldu. Ele geçirilen dijital materyaller ile evraklar incelenmek üzere emniyete götürülürken, ekipler incelemelerin ardından merkezden ayrıldı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Tuğçe G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik karşısına çıkan Tuğçe G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan Tuğçe G.’nin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanmasının ardından Gençlik Merkezi ile Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi. Soruşturma kapsamındaki incelemeler devam ediyor.