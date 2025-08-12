Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, aralarında kuyumcu ve belediye personelinin de bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, belediye ile bağlantılı rüşvet iddialarıyla ilişkilendirildiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...