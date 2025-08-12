Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında dördüncü dalga operasyonu gerçekleştirildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Yayınlanma: Güncellenme:

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, aralarında kuyumcu ve belediye personelinin de bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, belediye ile bağlantılı rüşvet iddialarıyla ilişkilendirildiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli 12 Ağustos 2025 deprem listesiDeprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli 12 Ağustos 2025 deprem listesiYurt
İBB’de yolsuzluk operasyonu: 14 şüpheliye gözaltı kararıİBB’de yolsuzluk operasyonu: 14 şüpheliye gözaltı kararıGündem
antalya operasyon
Günün Manşetleri
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon
İBB’de yolsuzluk operasyonu
Şamil Tayyar, Mehmet Uçum'u hedef aldı!
Edirne’de büyük orman yangını
Süresiz nafakada devrim gibi adım
Artık Türk devletleri vatandaşları müzeleri ücretsiz gezecek
Bahçeli’den gündeme dair 4 önemli mesaj
Çanakkale'de orman yangını
Tanju Özcan’dan yeni banknot önerisi
Balıkesir depremi İstanbul’u etkiler mi?
Çok Okunanlar
Edirne ve Çanakkale’de yangın riski büyüyor! Edirne ve Çanakkale’de yangın riski büyüyor!
Motorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları Motorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Yol beyaza büründü: Kar değil, sinek istilası Yol beyaza büründü: Kar değil, sinek istilası
AFAD ve Kandilli 12 Ağustos 2025 deprem listesi AFAD ve Kandilli 12 Ağustos 2025 deprem listesi
Şamil Tayyar, Mehmet Uçum'u hedef aldı! Şamil Tayyar, Mehmet Uçum'u hedef aldı!