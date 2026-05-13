Antalya Büyükşehir'de ikinci dalga: ANSET yolsuzluğunda 25 yeni gözaltı kararı!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediye iştiraki ANSET üzerinden yapılan ihalelerdeki usulsüzlükler ve 113 milyon lirayı aşan kamu zararı iddiaları üzerine 25 kişi için daha gözaltı kararı verildi.

ANTALYA MERKEZLİ 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ANSET ihalelerinde usulsüzlük ve suç gelirlerini aklama suçlarına karıştığı tespit edilen 25 şüpheliyi yakalamak için düğmeye bastı. Antalya, Ankara ve Adana’da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE TUTUKLANAN İSİMLER

Nisan sonunda başlayan ve İzmir dahil birçok ili kapsayan ilk operasyonlarda, aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer’in de bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı. Ameliyatı nedeniyle gözaltı süreci hastanede tamamlanan Tuncer, taburcu olduktan sonra cezaevine gönderilmişti.

113 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİ

Mülkiye başmüfettişleri ve bilirkişilerin raporlarına dayanan soruşturmada, belediye iştiraki ANSET üzerinden gerçekleştirilen ihalelere müdahale edildiği, şahsi menfaat sağlandığı ve elde edilen suç gelirlerinin karmaşık para transferleriyle aklandığı belirlendi. Tespit edilen toplam kamu zararının ise 113.426.440 TL olduğu resmi kayıtlara geçti.