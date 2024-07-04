Atakum Belediyesi'ne haciz geldi!

Atakum'un CHP'li Belediye Başkanı Serhat Türkel'in makam odasındaki eşyalar, önceki döneme ait borçlar nedeniyle haczedildi. Belediyenin önceki dönemde de CHP tarafından yönetildiği belirtildi.

CHP'Lİ BAŞKANDAN CHP'Lİ BAŞKANA BORÇ KALDI

Belediye, Besapark Araç Park Vale Temizlik Hizmetleri ve Organizasyon İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi'ne, eski Başkan Cemil Deveci döneminden kalan yaklaşık 21 milyon TL borç nedeniyle Başkan Türkel'in makam odasındaki sandalye, masa, klima, televizyon ve misafir koltuklarına haciz işlemi uygulandı.

Geçtiğimiz günlerde Atakum Belediyesi'nin mali durumunu açıklayan Başkan Türkel, 1 Nisan 2024 itibarıyla belediyenin yaklaşık 953 milyon TL borcu olduğunu duyurmuştu. Belediyenin İncesu Mahallesi'nde bulunan 11 bin metrekarelik arsası icra yoluyla yarı fiyatına satıldı.

PERSONEL MAAŞLARINI ÖDEMEK İÇİN KEMER SIKILDI

Başkan Türkel, belediye meclisinden 87 milyon 500 bin TL borçlanma izniyle kredi kullanma yetkisi istemişti. Borçlar nedeniyle belediyede kemer sıkma politikası uyguladıklarını belirten Türkel, belediyeyi devraldıktan sonra önceliklerinin personel maaşlarını ödemek olduğunu, ilk üç ay boyunca personel maaşlarını ödemek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. "Önceki döneme ait borçları ve esnafa olan borçları ödeyeceğiz. Esnafa olan borçların ödenmesi için masa kurduğumuz bir dönemde bu tabloyla karşılaştık" dedi.

3 MİLYON TL'LİK BORCA KARŞILIK MAKAM ODASI HACZEDİLDİ

Borçların belirli bir plan dahilinde ödeneceğini belirten Başkan Türkel, belediyenin mali durumu nedeniyle yüksek miktarda alacaklı olan herkese anında ödeme yapmalarının mümkün olmadığını belirtti. "Bugün yapılan haciz ve muhafaza işlemine konu olan icra dosyasında borç 3 milyon TL civarında olmasına rağmen, 42 bin 500 TL değer biçilen makam odasındaki malzemeler haczedildi. Alacaklıların art niyetli davranarak bu malzemeleri haczettikleri açıkça görülüyor. Manevi ve psikolojik baskılarla öncelikli alacaklı olmaya çalışıyorlar. Biz ise kimseyi ayırt etmeden, kamu yararını gözeterek esnafımızın lehine bir planlama yapacağız ve borçlarımızı ödeyeceğiz. Devlette devamlılık esastır. Esnafımızla birebir görüşmelere başladığımız bir dönemde bu tabloyla karşılaşmak üzücü" ifadelerini kullandı.