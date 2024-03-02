Atlı Spor Kulübü Düzce'yi şahlandıracak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin turizmden hak ettiği payı alması için hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor. Geçmişi 2500 yıl öncesine dayanan Konuralp Gazi diyarı Düzce’de, ecdada vefanın en güzel yansımalarından biri olacak “Düzce Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü” için ilk adım atıldı. Başkan Özlü’nün öncülüğünde, atçılık ile uğraşan şehrimizin seçkin eşraflarından oluşan heyet, Düzce Valiliği Konuralp Bey Toplantı Salonu’nda bir araya gelerek “Düzce Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü”nün kuruluş evraklarını imzaladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal ile kurucular kurulunda yer alan isimler katıldı.

VALİ ASLAN: "BU HİZMET ÖNCÜ BİR VİZYON GEREKTİRİR"

Valisi Selçuk Aslan yaptığı konuşmada, tarihimizde atın ayrı bir yeri olduğunu ve Türkler ile adeta bütünleşmiş bir canlı olduğunu söyledi. Hayırlı bir başlangıcın ilk adımı için bir araya geldiklerini ifade eden Aslan, “Düzce Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü’nün kurulmasını ilan etmek üzere bir aradayız. Şehrimize hayırlı olsun. Öğrencilik yıllarımda Düzce’den geçerdim. Buradaki cennetvari güzellik itibariyle imrendiğim bir diyardı. O zaman hayallerimde burada ne güzel ata biniliri hep tahayyül etmiştim. Sayın bakanımız benim gençlik hayallerimi ve Düzce ovasında at binmeyi nasip kılacak diye ümit ediyoruz. Böyle öncü, Türkiye’de Ankara ve İstanbul gibi noktalarda olan bir hizmeti Düzce’ye getirmek, öncü bir vizyona sahip olmayı gerektirir. Bu adımı ilk atanlardan bir tanesi oluyoruz” dedi.

ÖZLÜ: "SPOR VE TURİZMİN GELİŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ATILIM"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise, “Düzce Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü” projesinin ‘İnsanlar Düzce’ye neden gelsin’ sorusu ile birlikte ortaya çıktığını ifade etti. Düzce’nin Konuralp Gazi tarafından atlar üzerinde fethedildiğini ve kadim bir şehir olması için tarihi köklerimize ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özlü, “Düzce’de en bakir olduğumuz konu turizm. Her hafta 10 bin kişi getirmemiz lazım ki, şehir canlansın, ekonomiye katkısı olsun. Konuralp’te yaptığımız kazılar bu bölgeyi önemli bir destinasyon merkezi yapmak içindir. İnsanlar İstanbul’a en yakın antik kent Düzce’de diyerek, Konuralp’e gelecek. En güzel Atlı Spor Kulübü Düzce’de var diyerek, buraya gelecekler. Dolayısıyla hem spor, hem turizmin geliştirilmesi bakımından çok önemli bir atılım diye düşünüyorum” dedi.

Kirazlı mevkiinde hazineye ait 100 dönümlük arazinin bu amaçla Düzce Belediyesi’ne tahsis edildiğini ve atlı spor faaliyetlerinin merkezi olabilecek bir arazi olduğunu vurgulayan Özlü, Düzce eşrafının sahiplendiği projenin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Binicilik Federasyonu tarafından da destekleneceğini ifade etti.

Toplantının ardından kurucular kurulu tarafından imzalanan “Düzce Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü” kuruluş evrakları Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından Vali Selçuk Aslan’a teslim edildi.