Avcılar Belediye Başkanı Çaykara'nın ifadesi ortaya çıktı!

Çaykara, “Seçim döneminde ne nakdi bağış aldım ne de böyle bir talepte bulundum. Zaten Avcılar, partimizin güçlü olduğu bir bölgedir. Yüksek bütçeli bir kampanya yürütmeye ihtiyaç duymadık. Ortaya atılan iddialar, emeğimize yönelik bir karalama girişimidir” dedi.

İfade tutanağında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Adaylık sürecinde yoğun bir kampanya yürüttüm. Broşür, afiş, araç ya da bayrak gibi unsurları bireysel olarak takip etmem mümkün değildi. Kampanya süresince onlarca araç sahadaydı. Bu araçların nerede çalıştığı ya da kim tarafından kullanıldığına dair bilgi sahibi olmam imkânsızdır. Seçim çalışmalarında asıl önceliğim halkla birebir temastı. İddia edilen konularla ilgim yoktur, adı geçen şirketleri tanımam, herhangi bir bağım da bulunmamaktadır.”

Çaykara, suçlamaların temelinde adının dahi geçmediğine dikkat çekerek, “Tarafı olmadığım bir iddia nedeniyle günlerdir gözaltında tutuluyorum. Gizlediğim ya da sakladığım hiçbir şey yok. Bildiklerimi tüm samimiyetimle paylaştım” ifadelerini kullandı.