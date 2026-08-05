Avcılar Belediyesi'ne ihaleye fesat operasyonu! 4 ilde 13 gözaltı

Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen asfalt yapım ihalesine yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin tamamı yakalandı.

3,3 milyon TL'lik kamu zararı iddiası

Soruşturma dosyasına yansıyan detaylara göre, Avcılar ilçesi genelinde muhtelif mahallelerde asfalt imalatı yapılmasına ilişkin ihalede yaklaşık maliyet komisyonunun kamu birim fiyatlarını araştırmadığı ve piyasadaki şirketlerden alınan yüksek teklifler üzerinden hareket ettiği iddia edildi.

İhalenin yaklaşık maliyetinin 10 milyon 167 bin 510 TL olarak belirlendiği, usulsüz işlemler neticesinde toplam 3 milyon 302 bin 842 TL kamu zararı oluştuğu öne sürüldü.

Şirketler arasında "organik bağ" ihmal edildi

Soruşturmada, ihaleye katılan bazı yüklenici firmalar arasında organik bağ bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı. Ticaret sicili belgelerinden açıkça anlaşılabilecek bu durumun ihale komisyonu tarafından göz ardı edildiği ve sunulan belgelerin gerekli incelemeye tabi tutulmadığı savunuldu.

İstanbul merkezli 4 ilde şafak operasyonu

Başsavcılığın talimatıyla 5 Ağustos 2026 sabahı saat 06.00 itibarıyla harekete geçen emniyet güçleri; İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Balıkesir ve Bitlis illerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamındaki 13 şüphelinin emniyetteki sorgu ve adli işlemleri devam ediyor.