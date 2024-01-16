Balıkesir'de genç sporcuların hayallerini süsleyen tesis... "Belediye Başkanı AHP ile çağ atlattı"

Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi pek çok genç sporcu, antrenör ve taraftara kapılarını açtı. Balıkesir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen tesis tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın çalışmasıyla birçok branşta gencinden yaşlısına hitap eden modern bir spor kompleksine dönüşen Ali Hikmet Paşa Tesisleri gün geçtikçe adından sıkça söz ettirmeye başladı. 4 adet sentetik çim, 1 adet doğal çim saha olmak üzere; toplam 5 adet futbol sahası, 5 adet açık tenis kortu, 2 adet kapalı tenis kortu, 2 adet basketbol sahası, 2 adet streetball sahası, 1 adet güreş antrenman sahası inşa edilen kompleks her gün yüzlerce sporcuyu ağırlıyor. Türkiye’nin birçok şehrinde spor yapma imkanı bulan ve Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi’nin bir örneğine hiç rastlamadıklarını söyleyen sporcular, taraftarlar ve antrenörler AHP hakkında düşüncelerini dile getirdi.

"BİRÇOK TESİSE ON BASAR"

Atköy Spor Kulübü’nün başarılı kalecisi Faruk Bayırlı çalışmaların ardından AHP Spor Kompleksi futbol oynanabilir ve elverişli bir hale geldiğini; soyunma odaları, duşlar gayet hijyenik ve güzel olduğunu ifade ederken Amatör spora gönül vermiş Murat Yılmaz ise şunları söyledi:

- Oğlum, Balıkesirspor’un U14 grubunda futbol oynuyor. Biz deplasmanlara gittiğimizde Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi ile diğer tesisler arasında çok büyük bir fark olduğunu gördük. Türkiye’nin bilinen tesislerinden birisi olan Eskişehir Tesisleri’ne burası on basar. Böyle güzel tesislerde sporcu yetişmemesine imkân yok. Yücel Yılmaz Başkanımızdan Allah razı olsun, bu tesisleri Balıkesir’e kazandırdığı için. Kızım da Büyükşehir Belediyesi’nin yüzme kurslarında ücretsiz olarak yararlanıyor. Her vatandaşın bundan faydalanması lazım.

BALIKESİR BU KONUDA ÇAĞ ATLAMIŞ

Oğlu, Balıkesirspor’da oynayan Balıkesirli esnaf Tolga Altay, tesisin eski hallerini de bildiğini ve yapılan çalışmaların ardından mükemmel bir tesis olduğunu vurguladı. Çocukların da tesisi çok beğendiğine dikkat çeken Altay tesisle ilgili fikirlerini şöyle belirtti:

- Tesisi, Balıkesir’e kazandırdığı için Yücel Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız deplasmanlı ligde oynuyorlar. Diğer şehirlere gidiyoruz görüyoruz. Gerçekten Balıkesir bu konuda çağ atlamış durumda. Birçok büyük takımın sahasına gittik, AHP ile hiç ilgisi ve alakası yok. Deplasmana gelen çocuklar da buna çok şaşırıyor.

ÇAY, KAHVE VE RESTORAN HİZMETİ ÇOK İYİ

Bursa İnegöl’den maç için Balıkesir’e gelen futbolcu velisi Bülent Levent, Tesislere ikinci defa geldiğini ve tesislerin çok güzel olduğuna söyledi. Levent şunları söyledi:

- Biz birçok ile maçlara gidiyoruz. Burada mescit, çay, kahve ve restoran hizmeti olması çok güzel. Araç parklanma alanları da iyi olmuş. Bugüne kadar gittiğimiz diğer sahalara göre özellikleri çok fazla. Bunu düşünen belediye başkanına da teşekkür ederiz.

ÇOK GÜZEL DÜŞÜNÜLMÜŞ ÇOK GÜZEL YAPILMIŞ

Bozüyük’ten lig maçı için Balıkesir’e gelen Osman Nuri Tetik şunları ifade etti: