Belediye Başkanı Süleyman Çetinkaya'ya bıçaklı saldırı!

Başkan Çetinkaya'nın yara almadan atlattığı saldırıda, yanında bulunan oğlu Yusuf Çetinkaya çıkan arbede sırasında yaralandı. Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri saldırganı yakalarken, AK Parti İl Başkanlığı yayımladığı açıklamayla saldırıyı sert bir dille kınadı.

EVİNİN ÖNÜNDE PUSU: OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, 5 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haydarlı Belediye Başkanı Süleyman Çetinkaya evine girmek üzereyken, kimliği belirlenen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırı esnasında başkanın yanında bulunan oğlu Yusuf Çetinkaya, babasını korumak amacıyla araya girdi. Çıkan arbedede Belediye Başkanı Süleyman Çetinkaya şans eseri hiçbir yara almazken, oğlu Yusuf Çetinkaya vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yusuf Çetinkaya hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kaçan saldırganı kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI: "BU ALÇAK SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"

Saldırının ardından AK Parti İl Başkanlığı yazılı bir açıklama yayımlayarak tepkisini dile getirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haydarlı Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Çetinkaya'ya yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Milletimizin oylarıyla göreve gelmiş bir belediye başkanına yönelik gerçekleştirilen bu alçak saldırı kabul edilemez. Şiddeti, tehdidi ve saldırıyı hiçbir zaman meşru gören bir anlayışın yanında olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Yaşanan olayda Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olması en büyük tesellimizdir. Arbede sırasında yaralanan oğlu Yusuf Çetinkaya'ya ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Kamu görevini yerine getiren seçilmiş yöneticilere yönelik bu tür saldırılar sadece şahıslara değil, milletin iradesine ve demokratik hayata yönelmiş saldırılardır. Hiç kimse hukukun üzerinde değildir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılarak sorumluların adalet önünde gereken cezayı alacağına olan inancımız tamdır. İl Başkanlığı olarak; birlik ve beraberliğimizi hedef alan, toplumsal huzuru bozmaya yönelik her türlü şiddet eyleminin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Çetinkaya ve kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."