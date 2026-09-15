Belediyeye yönelik dev operasyonda sıcak gelişme! 47 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında kritik aşamaya gelindi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Belediyeye yönelik dev operasyonda sıcak gelişme! 47 şüpheli adliyeye sevk edildi
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 İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül Cuma günü düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki ifade ve sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

DOSYADAKİ SUÇLAMALAR: İHALE, İMAR VE TAŞINMAZ SATIŞINDA USULSÜZLÜK

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikatta şüphelilere yöneltilen ağır suçlamaların ayrıntıları şöyle:

Çok Yönlü Usulsüzlük Ağı: Soruşturma dosyasında şüphelilerin "rüşvet almak ve vermek", "ihaleye fesat karıştırma", "görevi kötüye kullanma", "imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük", "kamu taşınmazlarının mevzuata aykırı satışı" ve "delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme" eylemlerine karıştıkları belirtildi.
Organize Yapılanma Şüphesi: Eylemlerin suç örgütü faaliyeti ve organize bağlantılar çerçevesinde haksız kazanç sağlama amacıyla gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI, ADLİYE ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK

Operasyonun adli aşamasına ilişkin son bilgiler:

Gözaltı kararı çıkarılan 48 kişiden 47'si gözaltına alınmış, sağlık kontrollerinin ardından Mali Şube'de çapraz sorguya tabi tutulmuştu.

İfade işlemleri bu sabah itibarıyla tamamlanan 47 şüpheli, Seferihisar Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorgularının ardından şüphelilerin tutuklama ya da adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza

Hâkimliği'ne sevk edilmeleri bekleniyor.

Adresinde bulunamayan 1 firari şahsın yakalanması için polis ekiplerinin saha takibi sürüyor.

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