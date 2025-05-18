Beşiktaş Belediyesi önünde işçi isyanı: Yaklaşık 150 kişi işten çıkarıldı

CHP’li İstanbul Beşiktaş Belediyesi’nde işten çıkarılan yaklaşık 150 işçi belediye binası önünde eylem yaptı.

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Beşiktaş Belediyesi önünde işçi isyanı: Yaklaşık 150 kişi işten çıkarıldı
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 İhtiyaç fazlası oldukları gerekçesiyle bir mesajla işten çıkarıldıklarını söyleyen işçiler, işlerine geri dönmek istiyor.

İşçilerden biri, "Arkadaşlarımı haksız yere işten çıkarıyorlar. Kod-15, Kod-20 gibi uydurma gerekçelerle kıyım yapılıyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Toplu işten çıkarmaların gerekçesi olarak belediyenin maaş ödeyemediği iddia edilirken, bir başka işçi, “Toplu işçi çıkarmaların sebebi, maaşları ödeyememeleri. Bu yüzden bizi işten atıyorlar” ifadelerini kullandı.

CHP yönetimine tepki gösteren işçiler, kendilerine sahip çıkılmadığını söyledi. Bir işçi, “Gençliği sokağa çağıran bir partinin yerel yönetimi bugün biz işçilere sahip çıkmıyor” dedi.

Beşiktaş Belediyesi önünde bir araya gelen işçiler, işe geri dönene kadar mücadele edeceklerini vurgularken, eyleme Vatan Partisi de destek verdi.

Eylem boyunca “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

beşiktaş belediyesi işçi eylem
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