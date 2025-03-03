Beykoz Belediye Başkanı Köseler'e tutuklanma talebi

Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de bulunduğu 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldükten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Beykoz Belediye Başkanı Köseler'e tutuklanma talebi
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18 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Köseler ve Özel Kalem Müdürü dahil 18 kişi tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Ayrıca 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçundan, 17 şüpheli hakkında ise “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından gözaltı ve arama kararı vermişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Şubat’ta Köseler ile 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında, sabahın erken saatlerinde Beykoz Belediye binasında arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Belediyedeki bazı evraklar delil olarak toplanarak emniyete götürüldü.

Daha sonra bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla soruşturmadaki şüpheli sayısı 22’ye yükseldi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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