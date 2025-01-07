Beykoz Belediyesi’nde rüşvet skandalı mı? Özel Kalem Müdürüne soruşturma
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı’na yönelik ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili yürütülen inceleme kapsamında önemli bir adım attı.
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Sosyal medyada, Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü V.G.’nin rüşvet aldığına dair ortaya atılan iddialar üzerine Başsavcılık, soruşturma başlattı.
İddiaların ardından hızla harekete geçen savcılık, ilgili paylaşımlar ve iddialar doğrultusunda soruşturmayı derinleştiriyor. Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü V.G. hakkında hukuki süreç devam ederken, kamuoyunda konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı