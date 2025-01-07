Beykoz Belediyesi’nde rüşvet skandalı mı? Özel Kalem Müdürüne soruşturma

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı’na yönelik ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili yürütülen inceleme kapsamında önemli bir adım attı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Beykoz Belediyesi’nde rüşvet skandalı mı? Özel Kalem Müdürüne soruşturma
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Sosyal medyada, Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü V.G.’nin rüşvet aldığına dair ortaya atılan iddialar üzerine Başsavcılık, soruşturma başlattı.

İddiaların ardından hızla harekete geçen savcılık, ilgili paylaşımlar ve iddialar doğrultusunda soruşturmayı derinleştiriyor. Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü V.G. hakkında hukuki süreç devam ederken, kamuoyunda konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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