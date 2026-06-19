Beylikdüzü Belediyesi'nde usulsüz iskan operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Beylikdüzü Belediyesi'nde, imar mevzuatına ve ruhsat projelerine tamamen aykırı olarak inşa edilen yapılara menfaat karşılığı rüşvet ve usulsüzlükle iskan belgesi (Yapı Kullanım İzin Belgesi) düzenlendiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan’ın da bulunduğu 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilirkişi Raporu Dehşete Düşürdü: 4 Farklı Ada-Parselde Usulsüzlük

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin perde arkası netleşti. Soruşturma dosyasına giren resmi dökümanlarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü mühendislerince hazırlanan bilirkişi raporları öne çıktı.

Rapora göre; yapı müteahhitliğini aynı inşaat şirketinin üstlendiği 4 farklı ada-parsel üzerinde projeye aykırı, imar mevzuatını delen köklü değişiklikler yapıldığı tescil edildi. Binaların ruhsat projelerine aykırı olmasına, güvenliği ve yasal sınırları ihlal etmesine rağmen Beylikdüzü Belediyesi'nin ilgili birimleri tarafından rüşvet ve evrakta sahtecilik yöntemiyle usulsüz iskan belgeleri düzenlendiği ortaya çıkarıldı.

Operasyonun Detayları Ve Mahkeme Kararı

Mali Şube ekiplerinin belediye binası ve belirlenen adreslere düzenlediği şafak baskınlarında; aralarında bürokratlar, mühendisler, mimarlar ve şirket yetkililerinin bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki ifade ve sorgu dökümanlarının tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen zanlıların mahkemedeki sorgusu gece geç saatlere kadar sürdü. Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından:

Aralarında belediye personeli, teknik uzmanlar ve müteahhitlik şirketi çalışanlarının bulunduğu 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan ile birlikte personel Abdülkerim Yücel, mühendisler Ali Koçali, Ertan Kara, Fatih Meşe, Zafer Serkan Kılıçaslan; şehir plancıları Anıl Sarıcan Delibay, Serdar Koca; mimarlar Kübra Duyar, Leyla Mutuş, Sevilay Koca, Şennur Baklan ve diğer şüphelilerden oluşan 14 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın imar kirliliğine neden olma, resmi evrakta sahtecilik ve rüşvet suçlamalarıyla yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.