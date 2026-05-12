Bolu Belediyesi’nde 5. Dalga: Jandarma ekipleri evrakları incelemeye aldı

Bolu Belediyesi ve belediye iştiraki olan Bol-Tur A.Ş., yeni haftaya geniş kapsamlı bir jandarma operasyonuyla başladı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonunda, belediye binasında ve şirket merkezinde arama çalışmaları yürütülüyor.

BELEDİYE BİNASINDA 5. DALGA OPERASYONU

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabahın erken saatlerinde belediyenin otopark kısmından giriş yaparak hizmet binasına ulaştı. Operasyon kapsamında özellikle Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Satın Alma Birimi'nde yoğunlaşan ekipler, çok sayıda dijital materyale ve evraka el koydu. Soruşturmanın seyrini değiştireceği düşünülen belgeler, jandarma ekipleri tarafından titizlikle mercek altına alınırken, binadaki incelemelerin devam ettiği bildirildi.

BOL-TUR A.Ş. BİNASI VE KRİTİK BİRİMLERDE ARAMA

Operasyonun eş zamanlı ayağında, belediyeye bağlı Bol-Tur A.Ş. binasında da arama gerçekleştirildi. Şirketin mali kayıtları ve ihale dosyalarının incelendiği öğrenilirken, jandarma ekiplerinin özellikle belirli dönemlere ait ödeme emirleri ve satın alma tutanakları üzerinde durduğu ifade edildi. Hatırlanacağı üzere, aynı soruşturma kapsamında daha önceki aylarda Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Bugün gerçekleştirilen 5. dalga operasyonuyla soruşturmanın yeni bir boyuta evrildiği değerlendiriliyor.

