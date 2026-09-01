Bolu Belediyesi'ne şafak operasyonu! 'Hayalet araç' vurgununda 22 gözaltı kararı: Belediye binası aranıyor

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında büyük bir operasyon başlatıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bolu Belediyesi'ne şafak operasyonu! 'Hayalet araç' vurgununda 22 gözaltı kararı: Belediye binası aranıyor
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Çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde sahada görev yapmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL tutarında fazla ve yersiz ödeme yapıldığının tespit edilmesi üzerine adli makamlar harekete geçti. Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BOLU MERKEZLİ 7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma ekipleri Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Soruşturmaya ilişkin öne çıkan detaylar:

23 Şüpheli Hakkında İşlem: Aralarında tutuklu bulunan Tanju Özcan, belediye üst düzey yöneticileri, kurum personeli ve yüklenici firma yetkililerinin de yer aldığı 23 şüpheli dosyaya dahil edildi.
22 Gözaltı Kararı: Halihazırda tutuklu olan Tanju Özcan haricindeki 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Belediye Binasında Arama: Jandarma ekipleri, soruşturmaya konu evrak ve dijital materyallere el koymak üzere Bolu Belediye Başkanlığı binasında geniş çaplı arama faaliyeti yürütüyor.

34,2 MİLYON TL'LİK 'HAYALET ARAÇ' VURGUNU

Müfettiş ve bilirkişi incelemeleri sonucunda hazırlanan raporlarda, belediye bünyesindeki çöp toplama araçlarının görev yapmadığı günlerde sahte puantaj ve belgelerle çalışmış gibi gösterildiği, bu yöntemle kamu bütçesinden yüklenici şirkete 34 milyon 288 bin TL fazladan aktarım yapılarak kamu zararına yol açıldığı belgelendi.

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