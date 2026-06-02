Buca Belediye Başkanı Görkem Duman neden gözaltına alındı? İşte dosyanın ayrıntıları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Buca Belediyesi'ni hedef alan geniş kapsamlı soruşturmada, aranan 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı 54'e yükseldi. Kelepçe vurulan isimler arasında mevcut Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile bir önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da bulunması, siyaset ve adliye koridorlarında şok etkisi yarattı.

MALİ POLİS BELEDİYEDEKİ SUÇ ÖRGÜTÜNÜ DEŞİFRE ETTİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli teknik ve fiziki takibi sonucu, Buca Belediyesi ve bağlı birimlerinde organize bir şebekenin kurulduğu saptandı. Mali polisin hazırladığı suç dosyasındaki iddialar, belediye imkanlarının nasıl kişisel rant kapısına dönüştürüldüğünü gözler önüne serdi. Müfettiş ve polis raporlarına göre, ilçede faaliyet gösteren müteahhitler ile belediye yöneticileri ve imar çalışanları arasında devasa rüşvet ağları kuruldu. İmar süreçlerinde rüşvet karşılığı çok sayıda usulsüzlüğe imza atıldığı ve bu süreçte belediye üst yönetiminin aktif olarak rol oynadığı resmi kayıtlara geçti.

KREDİ KARTLARIYLA LÜKS YAŞAM VE BANKAMATİK PERSONELİ VURGUNU

Operasyon dosyasında yer alan finansal analizler, şebekenin belediye iştiraklerine ait bütçeyi şahsi çıkarları için kullandığını kanıtladı. Şüphelilerin, belediye şirketlerine ait resmi kredi kartlarını, banka hesaplarını ve makam araçlarını kendi şahsi lüks harcamalarında, özel tatil ve konaklamalarında kullandıkları belirlendi. Finansal vurgunun yanı sıra belediyede fiilen hiçbir işe gelmeyen, çalışmayan çok sayıda kişiye kamuoyunda "bankamatik personeli" olarak bilinen yöntemle düzenli olarak maaş ve çeşitli ekstra ödemeler yapıldığı resmi olarak tespit edildi.

MUHALİF GAZETECİLERE VE VATANDAŞLARA DARP TALİMATI

Organize şebekenin sadece mali suçlarla kalmadığı, belediyedeki yolsuzlukları örtbas etmek adına şiddete de başvurduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Buca Belediyesi hakkında usulsüzlük haberleri yapan gazetecilerin veya sanal medyada belediye yönetimini eleştiren paylaşımlarda bulunan bazı vatandaşların, şebekenin talimatıyla organize şekilde darbedildiği ve susturulmaya çalışıldığı delilleriyle birlikte dosyaya eklendi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLARLA GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Elde edilen şok delillerin ardından düğmeye basan mali polis, aralarında belediye üst düzey yöneticileri, çalışanlar ve müteahhit firma sahiplerinin de bulunduğu toplam 62 şüpheliye yönelik dün sabah İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonun startını verdi. İlk dalgada Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında yer aldığı 50 kişi kıskıvrak yakalanmıştı. Firari olan ve adresi yeni tespit edilen 4 şüphelinin daha bugün düzenlenen ek baskınlarla yakalanması üzerine emniyetteki toplam gözaltı sayısı 54'e ulaştı. Kimlikleri belirlenen diğer firari 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, gözaltındaki belediye başkanlarının ve bürokratların siber ve mali şubedeki sorgu işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.