Buğra Kavuncu gazetecilerle bir araya geldi

Kavuncu, İmamoğlu'nun "metro fatihiyim" sözlerine, "Çok abartılı, gemiyi karadan yürütmek lazım" dedi. İyi Parti'nin İstanbul'da oy bölecek söylemine ise kimseye seçim kazandırmaya veya kaybettirmek için iddiamız yok" dedi.

BUĞRA KAVUNCU GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Yerel seçime 30 gün kala adayların çalışmaları hızlandı. İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, basın mensuplarıyla bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2023-2024 yılında gelir kaynaklarının şeffaf olmadığını dile getirdi. Belediyenin bazı şirketlerinin ne iş yaptığını sordu. Kavuncu, İmamoğlu'nun “metro fatihi Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları” sözü içinse "çok abartılı bir söylem" dedi.

"İki partiyi hariç tutuyorum, diğer partilerin terör sempatizanı olduğunu iddia etmek çok ağır bir itham. Öyle bir şey olduğunda gerekeni yapmak zorundasınız, aynı masada oturmak değil."

Yerel seçim kampanyasındaki eşitsizliğe değindi Buğra Kavuncu. Partisinin afişlerinin kesilip, yırtıldığını söyledi.

"Parti bütün gelirini bana verse, İmamoğlu ve Kurum’un yaptığı kampanyanın 20’de 1’ini ancak yapabilirim. Kesiliyor yırtılıyor."

Kavuncu, Belediye Başkanı seçilirse İstanbul'da neler yapacağını da paylaştı.