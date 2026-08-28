Buharkent’te 104. kurtuluş etkinlikleri başlıyor

Kurtuluşun 104. yılı; kortej, resmî kutlama programı, kültürel gösteriler, konser ve bu yıl altıncısı düzenlenecek Buharkent Tırmanma Yarışı ile dolu dolu kutlanacak.

Etkinlikler, 3 Eylül Perşembe günü saat 18.00’de PTT önünden hareket edecek Kurtuluş Korteji ile başlayacak. Türk bayrakları eşliğinde gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek.

Saat 19.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak 104. Yıl Dönümü Kutlama Programı’nda çelenk sunumu ve protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Buharkent’in kurtuluş mücadelesinin ve 3 Eylül’ün tarihî öneminin anlatılacağı program, Mehteran Takımı ve Zeybek Oyunları gösterileriyle devam edecek.

Kutlama programının ardından saat 20.00’de Egeli Araştırmacılar ve Yazarlar Birliği tarafından “Türkü ve Şiir Dinletisi Gecesi” düzenlenecek. Saat 21.30’da ise sevilen sanatçı Tuğba Yurt, Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek ücretsiz konserde Buharkentliler kurtuluş coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

TIRMANMA HEYECANI BUHARKENT’TE ALTINCI KEZ YAŞANACAK

Kurtuluş Etkinlikleri, 5-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Buharkent Tırmanma Yarışı ile devam edecek. AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilecek organizasyon, bu yıl altıncı kez motor sporları tutkunlarını Buharkent’te buluşturacak.

Yarış araçları ve sporcular, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.30’da Atatürk Caddesi Belediye Hizmet Binası önünde düzenlenecek seremonik start töreninde vatandaşlarla bir araya gelecek. Buharkentlilerin her yıl yoğun ilgi gösterdiği seremonik start, renkli ve heyecanlı görüntülere sahne olacak.

Mücadele, 6 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Kayaburnu-Ericek yolunda başlayacak. Türkiye’nin farklı bölgelerinden sporcuların dereceye girebilmek için mücadele edeceği organizasyon, saat 16.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Ege Otomobil Spor Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu çatısı altında ve Buharkent Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek yarış, kurtuluş etkinliklerine büyük bir heyecan katacak.

BAŞKAN EROL’DAN DAVET

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, tüm vatandaşları 104. Kurtuluş Etkinlikleri’ne davet ederek şunları söyledi:

“3 Eylül 1922, Buharkent’imizin bağımsızlığına kavuştuğu, milletimizin vatan sevgisini ve hür yaşama iradesini tarihe bir kez daha yazdırdığı gurur günümüzdür. Bu anlamlı günün 104. yıl dönümünü, ilçemize ve kurtuluş mücadelemizin aziz hatırasına yakışan dolu dolu bir programla kutlayacağız.

Kurtuluş Kortejimizle başlayacak etkinliklerimizde, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz kutlama programıyla 3 Eylül’ün tarihi önemini ve kahramanlarımızın bizlere bıraktığı bağımsızlık mirasını bir kez daha hatırlayacağız. Mehteran ve zeybek gösterilerimizin yanı sıra Türkü ve Şiir Dinletisi Gecemiz ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’nun destekleriyle gerçekleştireceğimiz Tuğba Yurt konserinde kurtuluş coşkumuzu hep birlikte yaşayacağız.

Kurtuluş Etkinliklerimiz, vatandaşlarımızın her yıl büyük ilgi gösterdiği Buharkent Tırmanma Yarışı ile devam edecek. Bu yıl altıncısını gerçekleştireceğimiz organizasyonda, seremonik starttan yarış heyecanına ve ödül törenine kadar motor sporları tutkunlarını ilçemizde ağırlayacağız.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Tüm hemşehrilerimizi ve çevre ilçelerden gelecek misafirlerimizi 104. Kurtuluş Etkinliklerimize davet ediyorum.”