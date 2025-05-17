Bursa’da ulaşımı etkileyecek grev: BURULAŞ işçileri 20 Mayıs’ta iş bırakıyor

Bursa'da, BURULAŞ ile Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Anlaşma sağlanamaması üzerine sendika, 20 Mayıs’ta greve gitme kararı aldı.

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Bursa’da ulaşımı etkileyecek grev: BURULAŞ işçileri 20 Mayıs’ta iş bırakıyor
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Demiryol-İş Sendikası yetkilileri, Türk Metal Sendikası Bursa Sosyal Tesisleri’nde düzenledikleri basın toplantısında işveren sendikası SODEMSEN’i masaya çağırarak, “Bursalıları mağdur etmek istemiyoruz” mesajı verdi.

“Sendika neredeyse biz oradayız” ve “Kimse bizi aç bırakamaz” sloganlarının atıldığı toplantıda, sendika temsilcileri mücadeleden geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Başkanı Cemal Yaman, “Alın terimizi masada almak istiyoruz. Talimat verilsin, bu iş çözülsün. Hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz” diyerek çağrısını yineledi.

Grev kararının, Bursa’da ulaşım hizmetlerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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