Bursa’da ulaşımı etkileyecek grev: BURULAŞ işçileri 20 Mayıs’ta iş bırakıyor

Demiryol-İş Sendikası yetkilileri, Türk Metal Sendikası Bursa Sosyal Tesisleri’nde düzenledikleri basın toplantısında işveren sendikası SODEMSEN’i masaya çağırarak, “Bursalıları mağdur etmek istemiyoruz” mesajı verdi.

“Sendika neredeyse biz oradayız” ve “Kimse bizi aç bırakamaz” sloganlarının atıldığı toplantıda, sendika temsilcileri mücadeleden geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Başkanı Cemal Yaman, “Alın terimizi masada almak istiyoruz. Talimat verilsin, bu iş çözülsün. Hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz” diyerek çağrısını yineledi.

Grev kararının, Bursa’da ulaşım hizmetlerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.