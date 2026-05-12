Büyükkılıç’tan sert çıkış: "Özel yaşamım var diyorsan Belediye Başkanlığını bırak"

Kamu görevinde bulunan, özellikle de toplumun kaynaklarını yöneten kişilerin ağır sorumluluklar taşıdığını belirten Başkan Büyükkılıç, belediye başkanlarının özel hayatlarına dair çarpıcı bir çıkış yaptı. Toplumun önündeki insanların her adımıyla örnek olması gerektiğini ifade eden Büyükkılıç, "Bir belediye başkanının özel yaşamı olamaz. Eğer 'benim özel yaşamım var' diyorsan, bu görevi bırakıp gitmelisin" dedi. Belediye başkanlarının ve siyasetçilerin, kamusal sorumlulukları gereği hayatlarının her alanında hassas ve dikkatli davranmalarının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu savundu.

DENETİM VE SORUŞTURMA SÜREÇLERİ HERKES İÇİN GEÇERLİ

Belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda siyasi bir ayrım yapıldığı yönündeki iddiaları değerlendiren Büyükkılıç, hukuk devletinde denetimin doğal bir süreç olduğunu hatırlattı. Hiçbir belediyenin veya yöneticinin ayrıcalıklı olmadığını vurgulayan Başkan, "Belediye başkanları şov yapmasın, evrakla konuşsun. Biz dahil herkese yönelik soruşturmalar ve denetimler var" ifadelerini kullandı. Sayıştay denetimleri ve müfettiş incelemelerinin kurumların sağlığı için gerekli olduğunu belirten Büyükkılıç, elinde bilgi, belge ve verisi olan yöneticilerin bu süreçlerden çekinmemesi gerektiğini dile getirdi.

HİZMETTE AYRIŞTIRMA DEĞİL BİRLEŞTİRME ESASTIR

Belediyecilik anlayışında siyasi rengin hizmetin önüne geçmemesi gerektiğini ifade eden Büyükkılıç, kucaklayıcı bir dilin önemine değindi. Seçimlerin ardından tüm şehrin başkanı olunması gerektiğini vurgulayan Başkan, "Bir siyasi partiden seçilmiş olabilirsiniz ancak hizmette ayrım yaparsanız kaybedersiniz. Ayrıştıranlar değil, birleştirenler kazanır" dedi. İller Bankası payları gibi mali konularda da herhangi bir adaletsizlik yaşanmadığını savunan Büyükkılıç, yasal prosedürlerin her belediye için aynı şekilde işletildiğini, borcu olanın kesintiye uğradığını, olmayanın ise payını eksiksiz aldığını belirtti.

KAYNAK YÖNETİMİNDE EKONOMİK DİSİPLİN VE İSRAF UYARISI

Belediyelerin mali yapılarını yönetirken israftan kaçınmalarının hayati önem taşıdığını söyleyen Büyükkılıç, Kayseri’de uyguladıkları ekonomik disiplini örnek gösterdi. Tanıtım faaliyetlerinin bir noktaya kadar gerekli olduğunu ancak bu harcamaların abartılmaması gerektiğini belirten Başkan, "İsraf en büyük gider kapısıdır. Bu evde de böyledir, belediyede de böyledir. Kamu kaynaklarını kullanırken kendi paranızı harcıyormuş gibi değil, milletin emanetini koruyormuş gibi davranmalısınız" diyerek kaynak yönetimindeki hassasiyetini paylaştı.