Çankaya Belediye Başkanı’ndan kayyım iddialarına net yanıt: “Hukuki zemini yok”

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, soruşturmalarla ilgili belediye başkanlarının dokunulmaz olmadığını söyledi. Güner, yargılamanın usulüne uygun yapılmasının gerektiğini belirtti. Aynı zamanda "CHP'ye kayyım ihtimali görmüyorum" dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Belediye başkanlarının dokunulmaz olmadığını, usulün doğru işletildiği takdirde herkesin yargılanabileceğini söyledi.

"Pek çok açıdan belediye başkanları ya da bürokratlar soruşturulabilir, ama doğru usul işlenip de sonucunda bir karar tesis edilirse halk inanır. Yargıya olan güven sarsılmaz."

Çankaya Belediye Başkanı’ndan kayyım iddialarına net yanıt: “Hukuki zemini yok” - Resim : 1

CHP'ye kayyım atanması haberlerini de değerlendiren Güner, böyle bir ihtimal olmadığını belirtti.

"Böyle bir şey olmasıyla ilgili, partiyle ilgili de zaten bir hukukçu olarak da öyle bir beklentim, öngörüm yok.Bir kayyum ihtimalini görmüyorum zaten tedbiren bunun atanmasıyla ilgili de kararlarını vermişti mahkeme reddetmişti. Ama maalesef birisi taş atıyor sonra hep beraber bunu çıkartmaya çalışıyoruz."

Çankaya Belediyesi'nin 365 günlük faaliyetini de anlattı. Atatürk Kültür Merkezi'nin kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Aynı zamanda 3 yeni emekli lokali, yeni öğrenci yurtları, kreş ve kadın sığınama evlerinin de çok yakında hizmete açılacağını ifade etti.
Çankaya Belediye Başkanı’ndan kayyım iddialarına net yanıt: “Hukuki zemini yok” - Resim : 2

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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