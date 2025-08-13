CHP Aydın Gençlik Kolları Başkanı hem görevinden hem partiden ayrıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, hem görevinden hem de parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medyadan yazılı bir açıklama yapan Kılıç, iki dönem üst üste CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine seçildiğini hatırlatarak, bu süreçte ilkeleri doğrultusunda durmaksızın çalıştığını belirtti.

Kılıç, istifasına gerekçe olarak parti içinde karşılaştığı “ardından kesilmeyen anti-demokratik uygulamaları” ve görev süresi boyunca milletvekillerinin kendilerine aidiyet duygusu hissettirmemesini gösterdi. Kılıç, “Bizlere asla sahip çıkmayan bu tutumlar, artık Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapmamızı imkânsız hale getirmiştir” ifadelerini kullandı.

İstifasının tamamen kendi iradesiyle gerçekleştiğini vurgulayan Kılıç, “Bütün bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Aydın İl Başkanlığı’ndan ve parti üyeliğinden istifa ediyorum” dedi.

