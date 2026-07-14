CHP deprem! Genel Merkez kararıyla 4 İlçe Yönetimi birden feshedildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda, ilgili ilçe başkanları ve yönetim kurulları görevden uzaklaştırıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: TEBLİGATLAR SİSTEME İŞLENDİ

Gelişmenin ardından CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı yazılı bir açıklama yayımlayarak görevden almaları resmen doğruladı. İl başkanlığından yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK), 10 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda, Birecik, Eyyübiye, Halfeti ve Hilvan İlçe Başkanları görevden alınmış, söz konusu ilçe yönetimleri feshedilmiştir."

Açıklamanın detaylarında, dört ilçeye yönelik resmi görevden alma tebligat yazılarının 13 Temmuz Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın resmi e-posta adresine ulaştığı ve kararın parti içi sisteme entegre edildiği belirtildi.

YÖNETİMİ FESHEDİLEN O İLÇELER

CHP MYK kararıyla yönetimleri tamamen feshedilen ve yeni görevlendirmelerin yapılması beklenen Şanlıurfa ilçeleri şunlar oldu:

Birecik İlçe Başkanlığı ve yönetimi,

Eyyübiye İlçe Başkanlığı ve yönetimi,

Halfeti İlçe Başkanlığı ve yönetimi,

Hilvan İlçe Başkanlığı ve yönetimi.