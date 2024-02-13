CHP İstanbul adayları açıklanıyor! Ekrem İmamoğlu konuşuyor

CHP İstanbul ilçe adayları açıklanıyor. İBB Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde konuşuyor. İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bugün İstanbullu hemşehrilerimizin karşısına tam kadro çıkıyoruz. Bu kadronun içinde gençliği de var, tecrübelisi de var, yeteneği de var, cesareti de var; bu kadroda halkın sesi de, nefesi de var. Bu kadroda kadının aklı, bilgisi, kadının sağduyusu var. Bu tablo her şeye rağmen çok önemli ve çok değerli bir tablodur.

Bugün burada, dün Parti Meclisi’nde toparlanan adaylıklarla beraber farklı düşüncede olan bire grup arkadaşımız tepkisini gösteriyor. Bu tepkisini gösterme anlayışı bizim partimizde vardır. Bulunan ortamda, onlara açılan yer de görüyorsunuz ki bizim demokrasi anlayışımızda gelip orada afişlerini asabilirler ve burada insanlarla fikirlerini paylaşabilirler. Burası Cumhuriyet Halk Partisi.

Bakın ben size kısa bir öykü anlatayım; 2008 yılında CHP’de siyaset yapmaya karar verdim ve partime üye oldum. Yaşadığım ilçeyi, hayatı değiştirmek adına aday adayı olmaya karar verdim. Kendime göre ilçesinde tanınan ve ilçesindeki insanlarla iyi ilişkide bulunan ve hatta on binlerce insanla diyalog kurmuş, yaklaşık 20 senedir de orada olan bir insan olarak kendimce hazır olduğumu düşündüm. Sonra aday adayı oldum. Partim bunu uygun görmedi, başka bir aday getirdi. Ben aday yapılmadım. Aday yapılmadıktan sonra partimin uygun gördüğü adayın yanında durdum. Ne yazık ki seçimi kaybettik, partim daha sonra bana ilçe başkanı olmam tavsiyesinde bulundu. Ve ben önce ilçe başkanlığını yapar mıyım, yapabilir miyim, vakit ayırabilir miyim diye biraz düşündüm ama sonuçta partimin bu görev tayinini kabul ettim ve ilk olarak atanarak 2009’un eylül ayında göreve geldim. Tam 4 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Ardından belediye başkan adayı olarak Beylikdüzü’ne belediye başkanı seçildim. Şimdi beş yıl ilçe belediye başkanlığı yaptım. Aileme söz vermiştim en fazla iki dönem yapacağım demiştim. Sonra Allah nasip etti bizi İstanbul belediye başkanı adayı yapan partimle süreci yönettik. Büyükşehir belediye başkanlığı koltuğunu hep birlikte kazandık, milletimize hediye ettik. Ben 3 seçimdir Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki bütün süreçleri iyi bilen birisiyim.

Bana dediler ki; ‘Parti Meclisi’nde görev tayinleri yapılıyor, aday tanıtımını birkaç gün sonra mı yapsak?’ ‘Hiç böyle bir şeye gerek yok’ dedim. İl başkanım da aynı fikirdeymiş ve il başkanım bugün yapılmasına karar verdi.

Kızanlar olacak, üzülenler olacak, herkes bir şekilde, bir zaman dilimi içerisinde bu partide belediye başkanı olarak yer aldı. Aday oldu, kazandı kazanamadı hepsi bir süreç. Haksızlık, hukuksuzluk diye tartışmalar yapılabilir. Ben hepinizin huzurunda il başkanımıza teşekkür ediyorum. Herkese gereken saygıyı gösteren süreç yönetilmiştir. Adaylarımız, partimize hayırlı olsun. Herkesle bu süreci münazara ederim. Eğer buraya gelip demokratik bir şekilde tepkinizi gösteriyorsunuz o da bugün bu salonu tanzim eden il başkanının demokratlığındandır. Yarın da göstereceksiniz, öbür gün de göstereceksiniz ama 3 gün sonra yaralar sarılır, gönüller hoş edilir, insanlar birbirini arar, kırılan gönüller tamir edilir ve yola çıkılır.

İstanbul seçimi A kişisi B kişisi seçimi değil.

Ayrıntılar geliyor...

DAHA ÖNCE AÇIKLANAN ADAYLAR

CHP Genel Merkezi'nin İstanbul ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: