CHP İzmir İl Başkanlığında yumruk yumruğa arbede! "Yakam paçam dağıldı"

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından CHP İzmir İl Başkanlığı görevine getirilen Utku Gümrükçü, destekçileriyle birlikte il binasına gelerek görevi devraldı. Ancak devir teslim sürecinde, görevden alınan eski il başkanı Çağatay Güç ile Gümrükçü'nün taraftarları arasında arbede ve sert tartışmalar yaşandı.

Kapıda Arbede: "Anahtar Cebinden Çıktı, Kapıyı Açmadılar"

Çağatay Güç’ün görevden alınmasının ardından partililerin il binasında başlattığı nöbet devam ederken, yeni İl Başkanı Utku Gümrükçü binaya giriş yaptı. Giriş esnasında iki grup arasında yaşanan arbedenin ardından makam odasına geçen Gümrükçü, milletvekilleriyle yaptığı görüşmede kapıda maruz kaldığı engellemeleri şu sözlerle aktardı:

“Elimde çiçeğimle, kravatımla geldim. Kapıdan girmek istedim, ‘Giremezsiniz’ dediler. Arada onlar bizi ittirdi, arkadan bizim arkadaşlarımız ittirdiği için içeriye girdik. Tam merdivenin başına gelmiş olan önceki il başkanı Çağatay Bey, bana küfürlü konuştu. 'Kapı kilitli' dedi, aşağıdan anahtarı istedik, anahtar cebinden çıktı. Açmadılar kapıyı bize."

Gümrükçü, daha sonra görüştüğü Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Mahir Polat'a ise kırgınlığını, "Biz içeriye girerken kapıları açması gerekirken, kendi demecinde ‘çay’ söyleyeceğini söylemişken bizi tartakladı; kravatım, yakam paçam dağıldı, göğsüm ezildi” ifadeleriyle dile getirdi.

Milletvekillerinden "Sükunet" Ve "Birleşme" Çağrısı

Yaşanan gerginliğin ardından CHP İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel, Murat Bakan ve YDK Başkanı Mahir Polat il binasına gelerek Utku Gümrükçü ile bir araya geldi. Partililere seslenen isimler sükunet çağrısında bulundu:

Deniz Yücel: "Bu yaşandığı için üzgünüm. Utku Gümrükçü benim kardeşim, dostum, yol arkadaşımdır. Ancak böyle bir mahkeme kararıyla göreve gelen bir yönetimin atamasıyla buraya gelmesinden dolayı üzgünüm. Birbirinizi kırmayın, üzmeyin. Yarın öbür gün pişman olacağınız şeyler söylemeyin. Birleşe birleşe kazanacağız."

Mahir Polat: "Dışarıdakiler bizim rakibimiz değil, arkadaşlarımız. Bu partide taşlar yerine oturacak. Hep beraber iktidara gideceğiz. Başkanımız burada, o bizim rehberimiz. Birlikte yol alacağız, küskünlükleri ortadan kaldıracağız."

Görüşmelerin ardından bir partili tarafından başkanlık odasının anahtarı Utku Gümrükçü’ye teslim edildi. İl binası önünde bekleyen kalabalık ise bir süre sonra olaysız şekilde dağıldı.