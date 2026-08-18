CHP İzmit İlçe Başkanı ve Meclis Üyesi'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı!

Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilerek uyuşturucu testi yapılan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'dan alınan biyolojik numunelerde uyuşturucu madde tespit edildi.

ADLİ TIP RAPORUNDA UYUŞTURUCU MADDE TESPİTİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerden alınan kan, idrar ve saç numuneleri Adli Tıp Kurumu'nda detaylı toksikolojik incelemeye tabi tutuldu. Yapılan analizler neticesinde hem Gökhan Ercan hem de Hamit İlker Ulusoy'un test sonuçlarının pozitif çıktığı belirlendi. Hazırlanan uzman raporu savcılık soruşturma dosyasına eklendi.

İZMİT BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA YER ALMIŞLARDI

Her iki ismin adı daha önce de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmit Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonla gündeme gelmişti:

20 Temmuz Operasyonu: Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 31 şüpheliye yönelik adli işlem başlatılmış, listede Ercan ve Ulusoy da yer almıştı.

Başkan Yardımcılığı Görevi: Soruşturma sürecinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un, geçtiğimiz haftalarda İzmit Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandığı kamuoyuna yansımıştı.