CHP İzmit İlçe Başkanı ve Meclis Üyesi'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kritik bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
CHP İzmit İlçe Başkanı ve Meclis Üyesi'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı!
Yayınlanma:

 Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilerek uyuşturucu testi yapılan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'dan alınan biyolojik numunelerde uyuşturucu madde tespit edildi.

ADLİ TIP RAPORUNDA UYUŞTURUCU MADDE TESPİTİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerden alınan kan, idrar ve saç numuneleri Adli Tıp Kurumu'nda detaylı toksikolojik incelemeye tabi tutuldu. Yapılan analizler neticesinde hem Gökhan Ercan hem de Hamit İlker Ulusoy'un test sonuçlarının pozitif çıktığı belirlendi. Hazırlanan uzman raporu savcılık soruşturma dosyasına eklendi.

İZMİT BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA YER ALMIŞLARDI

Her iki ismin adı daha önce de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmit Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonla gündeme gelmişti:

20 Temmuz Operasyonu: Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 31 şüpheliye yönelik adli işlem başlatılmış, listede Ercan ve Ulusoy da yer almıştı.
Başkan Yardımcılığı Görevi: Soruşturma sürecinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un, geçtiğimiz haftalarda İzmit Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandığı kamuoyuna yansımıştı.

7 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar7 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren BankalarEkonomi
Kuduz paniği! Test sonucu pozitif çıktı, bölge karantinaya alındıKuduz paniği! Test sonucu pozitif çıktı, bölge karantinaya alındıYurt
chp uyuşturucu
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Süleymancılar dosyasında dudak uçuklatan servet!
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu!
İstanbul'a yeni metro hattı müjdesi!
Resmî Gazete'de dev atama kararları!
Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak alarmı!
2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
"Cinayeti çözeriz" diyerek vatandaşı kandırdılar!
Türker Ertürk tutuklandı
818 şüphelinin hesapları ve kripto varlıkları donduruldu
Çok Okunanlar
Son dakika: Marmara'da gece hareketliliği! Son dakika: Marmara'da gece hareketliliği!
Akaryakıtta güncel tarife belli oldu! 18 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? Akaryakıtta güncel tarife belli oldu! 18 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL?
Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak alarmı! Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak alarmı!
Altında yükseliş 3. gününde! 18 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altında yükseliş 3. gününde! 18 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
İstanbul'a yeni metro hattı müjdesi! İstanbul'a yeni metro hattı müjdesi!