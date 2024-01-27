CHP Muğla Büyükşehir adayı Aras’tan ilk açıklama

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras oldu. Bir dönem Bodrum Belediye Başkanlığı yapan ve tekrar aday olan Ahmet Aras, CHP Parti Meclisi’nin aldığı karar ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

Mevcut Belediye Başkanı Osman Gürün’ün aday olmayacağını açıklamasının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için başta eski milletvekilleri olmak üzere çok sayıda aday adayı Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni yönetmek için talip olmuştu. CHP Parti Meclisi Muğla Büyükşehir adayı olarak aday gösterdiği Ahmet Aras ilk açıklamasını yaptı. Aras, “Değerli Muğlalılar merhaba. Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında; 4 yılı askeri lise, 4 yılı askeri yüksekokul ve 21 yılı yöneticilik olmak üzere tam 29 yıl geçiren ve bu sürenin her gününde; vatanını satmak için değil, korumak için yaşamış bir Muğlalı olarak beni, önce hayata gözlerimi açtığım Bodrum’un "Belediye Başkan Adaylığına" layık görerek onurlandıran, bugün ise Muğla’mızın "Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı" ile gururlandıran Cumhuriyet Halk Partimize minnettarım” dedi.





“Muğla’nın her köşesini kendi evim gibi göreceğim”



Muğlalıların haklarını korumak için çalışacağını belirten Aras, “Bilinmesini isterim ki, Bodrum’dan Dalaman’a, Datça’dan Fethiye’ye, Kavaklıdere’den Köyceğiz’e, Marmaris’ten Menteşe’ye, Milas’tan Ortaca’ya, Seydikemer’den Ula’ya ve Yatağan’a kadar, cennet Muğla’mızın her köşesini kendi evim gibi görmek, her Muğlalıyı öz ailemden biri olarak kabul etmek, iyi ve kötü günlerinde daima yanlarında olmak, haklarını korumak, vazgeçilmezim olacak. Ayrıca, ormanlarımızı acımasızca katlederken, suyumuzu da gasp eden termik santralleri başımıza bela edenlere, kıyılarımızı ve tarım alanlarımızı betona boğmak isteyenlere, yüz yıllardır yaşadığımız toprakları adaletsiz, çifte standartlı kararlarıyla bizlere dar ederek, hayatımızı cehenneme dönüştürenlere karşı amansız bir mücadele içinde olacağım ve önceliği insan değil para olan bu zihniyeti engellemek için, yasal gücümü sonuna kadar kullanacağım. Ülkemizin dünyaca ünlü doğal değeri olan cennet Muğla'mıza ve siz değerli Muğlalılara en üst düzeyde hizmet edebilme fırsatını borçlu olduğum Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Özgür Özel başta olmak üzere, PM Üyelerimize ve MKYK Üyelerimize, yürekten teşekkür ediyorum. Sevgi ve Saygılarımla” dedi.