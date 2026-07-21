CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut Gözaltına Alındı!

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sıcak bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut Gözaltına Alındı!
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Gözaltı kararının Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silivri Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında verildiği bildirildi.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Doruk Bulut'un adresinde emniyet güçlerince arama gerçekleştirildiği belirtildi. Başsavcılık açıklamasında ayrıca, gözaltında bulunan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un yarın Silivri Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi.

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