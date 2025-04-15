Çiğli Belediyesi'nden çıkarılan kadın emekçiler, “hakkımızı istiyoruz” diyerek 1 Mayıs’ta yola çıkıyorlar

İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarılan emekçi kadınlar, mücadelelerine CHP İzmir İl Başkanlığı önünde devam ediyor. Yaklaşık 10 aydır eylemlerini sürdüren işçiler, bu kez kahvaltılarını il binası önünde yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Çiğli Belediyesi'nden çıkarılan kadın emekçiler, “hakkımızı istiyoruz” diyerek 1 Mayıs’ta yola çıkıyorlar
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İşlerine geri dönmek isteyen emekçiler, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda CHP Genel Merkezi’nin önüne yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.

📢 "Haksız yere işten atıldık, hakkımızı arıyoruz, işimize geri dönmek istiyoruz."

Eylemci kadınlar, yürüyüş öncesi her gün CHP İzmir İl Başkanlığı önünde açıklamalar yaparak yetkililere çağrıda bulunacak.
📢 "Hak, hukuk, adalet için Ankara’ya yürüyeceğiz. CHP Genel Merkezi’nden bir kez daha hakkımızı isteyeceğiz."

Emekçiler, bu süreçte CHP ve Çiğli Belediyesi yetkilileriyle yapılan görüşmelerden sonuç alamadıklarını belirtti.
📢 "Sesimizi duyun artık, bu adaletsizlik sona ersin. Yürüyüşe kadar buradayız, mücadelemiz sürecek."

10 Haziran 2024 tarihinde, CHP’li Çiğli Belediyesi tarafından cep telefonlarına gönderilen kısa mesajla yaklaşık 300 işçinin işine son verilmişti.
📢 "Sadece işimizi geri istiyoruz. Bizi yalnız bırakmayın, mücadelemize destek olun."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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