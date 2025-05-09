Çiğli işçileri sona yaklaştı: Kadınların yürüyüşü 9. günde Sincan'da

“Adım adım zafer” sloganıyla yürüyen kadınlar, yaşadıkları haksızlığa karşı seslerini duyurmak istiyor. Yolculuk boyunca geceleri karavanlarda konaklayan işçiler, sabahın erken saatlerinde tekrar yola çıkarak, günlerdir kilometrelerce mesafe kat etti.

Kadın işçilerin hedefi 10 Mayıs öğleden sonra CHP Genel Merkezi önünde olmak. “İşimize geri dönmek ve bu eylemi tarihe geçirmek istiyoruz” diyen kadınlar, sadece kendi hakları için değil, tüm emekçiler için mücadele ettiklerini belirtiyor.

Yorgunluklarına rağmen kararlılıklarından vazgeçmeyen kadınlar, bu süreci bir zaferle taçlandırmak istiyor.