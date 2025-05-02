Çiğli'den Ankara’ya: Kadın emekçilerin adalet yürüyüşü

CHP’li İzmir Çiğli Belediyesi tarafından 10 Haziran 2024’te işten çıkarılan 6 kadın emekçi, işe iade talebiyle Ankara'ya yürüyor.

Lale Delidağ Lale Delidağ
Çiğli'den Ankara’ya: Kadın emekçilerin adalet yürüyüşü
Yayınlanma:

Emekçiler, yaklaşık 600 kilometrelik zorlu bir yürüyüşün sonunda CHP Genel Merkezi’ne ulaşmayı hedefliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İzmir’den yola çıkan kadınlar, hakları için kararlılıkla yürüyor. İşlerine geri dönmek isteyen kadınlar, yürüyüşlerinin ikinci gününde Manisa'nın Kırkağaç ilçesine ulaştı. Geceyi karavanda geçiren emekçiler, sabahın erken saatlerinde yeniden yola çıkıyor.

10 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi önüne ulaşmayı planlayan kadınlar, “Yıllarca emek verdiğimiz işimize geri dönmek istiyoruz” mesajını veriyor.

Kadın emekçiler, Ulusal Kanal’ın 1 Mayıs özel yayınına katılarak mücadelelerini kamuoyuyla paylaşmış, direnişlerine destek çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarGündem
İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı?İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı?Ekonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

çiğli işten atılma gerekçesi
Günün Manşetleri
Bolu’daki otel yangını önlenebilir miydi?
Grevdeki işçilerden Bakan Işıkhan’a tepki
İsrail’in Suriye’deki saldırılarının ardındaki gerçek
Kadın emekçilerin adalet yürüyüşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
O bölge sallanmaya devam ediyor
İzmir merkezli terör operasyonu!
Emekçinin sesi Kartal’dan yükseldi
Perinçek’ten 1 Mayıs mesajı
1 milyon ton mısır ithal edilecek
Çok Okunanlar
Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı
Mevduatta yeni zirve: 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu Mevduatta yeni zirve: 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu
İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı? İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı?
Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: Benzin ve motorinde son durum Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: Benzin ve motorinde son durum