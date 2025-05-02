Çiğli'den Ankara’ya: Kadın emekçilerin adalet yürüyüşü
CHP’li İzmir Çiğli Belediyesi tarafından 10 Haziran 2024’te işten çıkarılan 6 kadın emekçi, işe iade talebiyle Ankara'ya yürüyor.
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Emekçiler, yaklaşık 600 kilometrelik zorlu bir yürüyüşün sonunda CHP Genel Merkezi’ne ulaşmayı hedefliyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İzmir’den yola çıkan kadınlar, hakları için kararlılıkla yürüyor. İşlerine geri dönmek isteyen kadınlar, yürüyüşlerinin ikinci gününde Manisa'nın Kırkağaç ilçesine ulaştı. Geceyi karavanda geçiren emekçiler, sabahın erken saatlerinde yeniden yola çıkıyor.
10 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi önüne ulaşmayı planlayan kadınlar, “Yıllarca emek verdiğimiz işimize geri dönmek istiyoruz” mesajını veriyor.
Kadın emekçiler, Ulusal Kanal’ın 1 Mayıs özel yayınına katılarak mücadelelerini kamuoyuyla paylaşmış, direnişlerine destek çağrısında bulunmuştu.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi