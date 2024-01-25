Ertan Uçar Alzheimer ve Bakım Merkezi'nde yoğun çalışma

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin her bölgesinin katma değer kazanması ve belediye hizmetlerinden eşit şekilde faydalanabilmesi noktasında önemli çalışmaların hayata geçirilmesine ve Belediye- Hayırsever işbirliği ile Düzce’nin ihtiyaçlarına katkı sağlaya devam ediyor.

Bu bağlamda, hayırsever iş insanı Ertan Uçar’ın destekleri ile geçtiğimiz haftalarda protokolü imzalanan ve Alzheimer hastaları ve yakınlarına destek sağlayacak olan ‘Ertan Uçar Alzheimer ve Bakım Merkezi’ projesinde çalışmalar devam ediyor.

Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlamak ve hasta yakınlarını desteklemek amacıyla Bin 750 m2’lik açık alan üzerine 240 m2 kapalı alan şeklinde projelendirilen, içerisinde oyun/aktivite odaları, dinlenme odaları mutfak, wc, personel odası bulunacak olan merkezde ayrıca bahçe bölgesinde de oturma alanlarının yer alacağı merkezde, ekipler bir yandan mevcut binanın iç kısmında duvar tadilatı gerçekleştirirken diğer yandan da yeni binanın temel betonunun atılması sağlandı.

Temel dolgu izolasyonunun da eş zamanlı sürdürüldüğü merkezde daha sonra iç dolgu yapım çalışmalarına geçilecek. “Yaşlı Hizmet Merkezilerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım” yönetmeliğine uygun olarak tasarlanan Ertan Uçar Alzheimer ve Bakım Merkezinde, hastaları yaşama bağlamak, günlük yaşam faaliyetlerini keyifli geçirmelerini sağlamak ve zihinsel rehabilitasyon çalışmalarıyla, hastalığın evre atlamasını geciktirmenin yanı sıra hasta yakınlarının kendilerine zaman ayırabilme olanağı ve bireysel-grup psikoterapileri, eğitimler ve seminerlerle hastalık konusunda bilgi ve destek verilmesi sağlanacak.