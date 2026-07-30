Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikcioğlu gözaltına alındı

Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikcioğlu gözaltına alındı
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Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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