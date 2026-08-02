Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 55 şüpheli adliyede

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 55 şüpheli adliyede
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Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

55 şüpheli adliyede

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, emniyetteki ifade ve adli işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara gönderildi. Soruşturma kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da yer aldığı toplam 55 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin başlaması bekleniyor.

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