Hamza Dağ İzmir projelerini anlattı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ “Eşsiz İzmir Vizyon Lansmanı” toplantısında projelerini anlattı. Hamza Dağ, İzmir’deki trafik, kentsel dönüşüm, körfez kirliliği toplu ulaşım gibi konulardaki sorunları nasıl çözeceğini bu toplantıyla İzmirlilere anlattı.

Editör: Özgür Doğu Saymaz
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ "Eşsiz İzmir" başlığı altında toplanan 11 projeyi tanıttı. Hamza Dağ, "İzmir'in hak ettiği değeri alması için çalışacağız" dedi.

Hamza Dağ, İzmir’deki trafik sorununu da anlattı. 31 Mart yerel seçimleri sonunda Belediye Başkanı olması durumunda trafik sorunu nasıl çözeceğini açıkladı.

İzmir’deki trafik sorununa kafa yorduklarını belirten Dağ, kentte yeni çevreyolu yapacaklarını dile getirdi. Kentsel dönüşümün yerinde yapılacağını dile getiren Dağ, yeni metro hatlarıyla şehir içi ulaşımı rahatlatacağız dedi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’ın 31 Mart seçimine kadar 3 proje tanıtım toplantısı daha yapacağı duyruldu.

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