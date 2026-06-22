Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP’den istifa etti

Ankara siyasetinde hareketli saatler yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında görev yapan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, partisinden resmen istifa ettiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP’den istifa etti
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Ankara siyasetinde hareketli saatler yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında görev yapan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, partisinden resmen istifa ettiğini duyurdu. Kulislere sızan son bilgilere göre, istifa kararının ardından Koç’un Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katılması bekleniyor.

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