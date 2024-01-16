Hizmet içi eğitimler devam ediyor! Belediye personeline diksiyon ve beden dili eğitimi

Düzce Belediyesi, vatandaşlarla bire bir iletişim halinde olan personellerine yönelik hizmet içi eğitim programı kapsamında ‘Etkili İletişimde Diksiyon ve Beden Dili’ eğitimi verildi.

Hizmet içi eğitimler devam ediyor! Belediye personeline diksiyon ve beden dili eğitimi
Hizmet içi eğitimler devam ediyor! Belediye personeline diksiyon ve beden dili eğitimi
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Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediyenin temsili ve vatandaşlarla iletişimin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yapılabilmesi noktasında belediye personellerine yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Hizmet içi eğitimler devam ediyor! Belediye personeline diksiyon ve beden dili eğitimi - Resim : 1

Bu çerçevede Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kazım Özkan Ertürk tarafından belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde vatandaşlarla bire bir iletişim halinde bulunan personellere yönelik ‘‘Etkili İletişimde Diksiyon ve Beden Dili’ eğitimi gerçekleştirildi.

Hizmet içi eğitimler devam ediyor! Belediye personeline diksiyon ve beden dili eğitimi - Resim : 2

Eğitimde, Prof. Dr. Ertürk tarafından, vatandaşlarla gerek telefon gerekse de yüz yüze görüşme esnasında yapılması gerekenler, konuşma üslubu, hitabet gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

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