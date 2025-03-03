İBB Medya AŞ'ye polis baskını: Bilgisayarlara el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait İstanbul Medya AŞ'de polis ekipleri tarafından arama yapıldı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli’de bulunan İstanbul Medya AŞ binasına gelerek şirket çalışanlarından birinin kullandığı bilgisayara el koydu. Arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri adresten ayrıldı.
Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, polis ekiplerinin suç delillerine ulaşmak amacıyla ilgili bilgisayarı incelemeye aldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı