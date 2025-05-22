İBB Soruşturmasında yeni gelişme: 20 gözaltı, 13 tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 13’ü tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İBB Soruşturmasında yeni gelişme: 20 gözaltı, 13 tutuklama
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 13’ü tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin, belediye ile bağlantılı çeşitli birimlerde usulsüz işlemlere karıştığı iddia edildi. Geniş çaplı yürütülen soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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