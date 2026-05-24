İçişleri Bakanlığı duyurdu! Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden alındı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde siyaset gündemini sarsan bir gelişme yaşandı. Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Yağmur Biçen Kaplan
Kararın, Albayrak hakkında yürütülen adli bir soruşturma ve sonrasındaki tutuklama kararı neticesinde alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, uzaklaştırma kararının yasal gerekçeleri belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret ALBAYRAK hakkında “İcbar suretiyle İrtikap” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.05.2026 tarih ve 2026/274 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

Hakkındaki "icbar suretiyle irtikap" suçlaması nedeniyle 23 Mayıs 2026'da mahkemeye çıkarılan ve tutuklanan Albayrak'ın görevden alınmasının ardından, belediyedeki yeni yönetim sürecine ilişkin adımların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

