İçişleri Bakanlığı duyurdu: O ilçeye kayyım atandı

İçişleri Bakanlığı, Van’ın Bahçesaray ilçesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ayvaz Hazır’ın görevden alındığını ve yerine kayyım atandığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İçişleri Bakanlığı duyurdu: O ilçeye kayyım atandı
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Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Van Valiliği tarafından Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Bakanlık açıklamasında, Ayvaz Hazır’ın, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Terör Örgütü Adına Suç İşlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alması ve Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak" suçundan hakkında devam eden bir soruşturma bulunması nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu kararın Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak alındığı ifade edildi. Belediye başkanlığına vekaleten, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45 ve 46’ncı maddelerine dayanılarak Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun’un atandığı bildirildi.

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