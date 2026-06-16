İstanbul merkezli 3 ilde dev imar operasyonu! Beylikdüzü Belediyesi çalışanları dahil 27 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği şafak baskınlarında, aralarında Beylikdüzü Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu tam 27 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Milyonlarca liralık usulsüzlük iddiası içeren dosya, imar piyasasında deprem etkisi yarattı.

BİLİRKİŞİ RAPORU KİRLİ ÇARKI DEŞİFRE ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çok yönlü soruşturmanın fitili, siber ve fiziki denetim raporlarıyla ateşlendi. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü müfettişlerince hazırlanan resmi bilirkişi raporlarında kan donduran usulsüzlükler tek tek yasal tescil altına alındı.

Rapora göre; yapı müteahhitliğini aynı inşaat şirketinin üstlendiği 4 farklı ada ve parsel üzerinde, imar mevzuatına ve ruhsat projelerine tamamen aykırı, kaçak yapılaşmayı içeren radikal değişiklikler yapıldığı belirlendi. Projelere aykırı inşa edilen bu binalara, Beylikdüzü Belediyesi'nin ilgili birimleri tarafından mevzuat çiğnenerek hukuka aykırı şekilde Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) düzenlendiği saptandı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

Mali Şube ekipleri, elde edilen tescilli deliller ve bilirkişi raporlarının ardından operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli olmak üzere Giresun ve Bursa illerini de kapsayan 3 ilde, önceden belirlenen siber ve fiziki adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında, kamu gücünü kötüye kullandığı iddia edilen belediye görevlileri, usulsüz projeleri yürüten inşaat firmasının yöneticileri ve binaları denetlemekle yükümlü olan yapı denetim firması yetkililerinden oluşan toplam 27 zanlı yere yatırılarak kelepçelendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suça konu imar evrakı, dijital materyal ve siber tescil dökümanı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Gözaltına alınan 27 şüpheli, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. "Rüşvet", "Resmi belgede sahtecilik", "Görevi kötüye kullanma" ve "İmar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla sorguya alınan şüphelilerin emniyetteki yasal tescil ve ifade işlemleri sürüyor. Soruşturmanın derinleşmesiyle gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.