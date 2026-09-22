İstanbul metrosunda yeni dönem başlıyor! Para iadesi yapılacak

Metro ve tramvaylarda geçerli olacak yeni modelle birlikte yolcular, kat ettikleri mesafe kadar ücret ödeyecek. İlk olarak haziran ayında Kozyatağı istasyonunda görülen ücret iade cihazlarının ardından, sistemin tüm raylı ağa yayılması için teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

BİNİŞTE TAM ÜCRET, İNİŞTE "İADE" MEKANİZMASI ÇALIŞACAK

Yeni düzenlemenin detayları ve getireceği yenilikler şu şekilde:

Mesafe Bazlı Ücret: Yolcunun ödeyeceği tutar, bindiği istasyon ile indiği durak arasındaki mesafeye göre hassas bir şekilde hesaplanacak.

Kısa Mesafeye İade: Yolcu metroya binerken standart biniş ücretini ödeyecek; ancak kısa mesafede inmesi durumunda aradaki fark İstanbulkart'ına otomatik olarak iade edilecek.

Metrobüs Modeli: Metrobüs hattında halihazırda uygulanan "gittiğin kadar öde / kısa mesafeye para iadesi" sistemi, benzer bir mantıkla raylı sistemlere entegre edilecek.

TEKNİK ÇALIŞMALAR BİTİYOR, SON SÖZ UKOME'NİN

Sistemin altyapısına ilişkin merak edilenler ve onay süreci:

Kozyatağı Örneği: Yaz aylarında M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen ve M8 Bostancı-Dudullu hatlarının kesişim noktası olan Kozyatağı istasyonuna yerleştirilen iade cihazları, hazırlıkların ilk somut işareti olmuştu.

Uzun Mesafe Tarifesi: Kısa mesafelerde ücret düşerken, uzun mesafeli yolculuklarda mevcut sabit ücretin üzerine çıkılıp çıkılmayacağı netleşmedi. Kesin tarife, teknik çalışmaların tamamlanmasıyla netlik kazanacak.

UKOME Onayı Bekleniyor: Teknik hazırlıkların bitmesinin ardından yeni ücretlendirme modelinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine gelmesi ve buradan çıkacak kararla birlikte hayata geçirilmesi bekleniyor.