İzmir Menderes Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında

İzmir'in Menderes ilçesinde sabah saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı. Menderes Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İzmir Menderes Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
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Operasyonun, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Soruşturma çerçevesinde Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ile belediye meclis üyeleri Emre Pala ve Ferdi Hepyılmaz'ın da aralarında yer aldığı toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye binasında ve konutta aramalar sürüyor

Polis ekiplerinin, Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in konutunda ve Menderes Belediyesi hizmet binasında arama çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Soruşturmaya ilişkin adli detayların ve ayrıntıların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

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