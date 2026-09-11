İzmir Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda personel ve müteahhit gözaltında

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Haklarında yakalama kararı bulunan 48 şüpheliden aralarında belediye bürokratları, personeller ve tanınmış müteahhitlerin de yer aldığı 43 kişi gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İMAR VE İHALE DOSYALARI MERCEK ALTINA ALINDI

Mali polis tarafından aylardır titizlikle yürütülen teknik ve fiziki takibin detayları şöyle şekillendi:

Seferihisar Belediyesi'ndeki inşaat ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi ve imar plan tadilatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, bu işlemler karşılığında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiği belirlendi.

Belediye bünyesinde düzenlenen kamu ihaleleri ile doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapılarak kamu zararına yol açıldığı, ihalelerin belirli müteahhit ve firmalara menfaat karşılığı adrese teslim verildiği tespit edildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; MASAK analizleri, banka hesap hareketleri ve iletişim kayıtlarının incelenmesinin ardından şebekenin şüpheli para trafiğini delillendirdi.

48 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN: 43 GÖZALTI

Delillerin toplanmasıyla birlikte adli makamların talimatı doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı:

Seferihisar merkezli operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 48 zanlının ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyon kapsamında aralarında aktif belediye görevlileri ile iş insanlarının bulunduğu 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde ve belediyedeki ilgili birimlerde yapılan aramalarda çok sayıda ihale dosyası, imar evrakı, tapu kaydı ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin saha çalışmaları devam ediyor.