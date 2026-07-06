İzmir Seferihisar'da yeni başkan belli oldu! Koltuk değişimi ilk turda bitti

Seferihisar Belediye Meclisi, yeni belediye başkanvekilini seçmek üzere olağanüstü gündemle toplandı. Yapılan oylama sonucunda CHP'nin adayı Fuat Gümüş, ilk turda gerekli çoğunluğu sağlayarak Seferihisar Belediyesi'nin yeni başkanvekili seçildi.

OPERASYONUN PERDE ARKASI: BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Seferihisar ve çevre ilçeleri sarsan süreç, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasıyla başladı. Soruşturma kapsamında 25 Haziran tarihinde düzenlenen üçüncü dalga operasyonda, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile belediye bürokratları ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dahil 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, hemen ardından İçişleri Bakanlığı yasal yetkisini kullanarak Yetişkin’i geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı.

CHP'NİN ADAYI İLK TURDA SEÇİLDİ

Yetişkin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından mevzuat gereği Seferihisar Belediye Meclisi, birinci başkanvekilinin çağrısıyla olağanüstü toplandı. Gizli oylamayla yapılan seçimde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunun adayı Fuat Gümüş olurken, Zafer Partisi ise Çağatay Rasim Çağır’ı aday olarak çıkardı.

Siyasi dengelerin yakından takip edildiği meclis salonunda yapılan oylamada toplam 23 meclis üyesi oy kullandı. CHP'nin adayı Fuat Gümüş, kullanılan 23 oyun 17'sini alarak yasanın aradığı nitelikli çoğunluğu yakaladı ve ilk turda Seferihisar Belediyesi Başkanvekili olarak ilan edildi. Zafer Partisi adayının 1 oy aldığı sandıktan, 4 oy boş çıkarken 1 oy ise geçersiz sayıldı.

"ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞIYLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Seçim sonuçlarının netleşmesi ve tebriklerin kabul edilmesinin ardından kürsüye çıkan yeni Başkanvekili Fuat Gümüş, ilçede istikrarı ve hizmet akışını bozmadan çalışacaklarının mesajını verdi. Gümüş yaptığı ilk açıklamada, "Bundan sonraki süreçte, görevde olduğum sürece ortak akılla, iş birliğiyle ve şeffaf yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Seferihisar halkının hizmet alma hakkını en üst seviyede tutacağız" ifadelerini kullandı.