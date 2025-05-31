İzmir’de Belediye işçilerinden “eşit işe eşit ücret” talebiyle yürüyüş

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerde görev yapan yaklaşık 23 bin işçi, sabah saatlerinde İZSU Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Ardından Fevzi Paşa Bulvarı üzerinden Kültürpark’a yürüyüş gerçekleştiren emekçiler, sık sık sloganlar attı.

Yürüyüş nedeniyle Fevzi Paşa Bulvarı ve çevresindeki yollar trafiğe kapandı.

Kültürpark’ta sona eren eylemde, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, grevin amacının işçilerin haklarını savunmak olduğunu, kimsenin mağdur edilmek istenmediğini belirtti.

Çalışkan, anlaşma sağlanması halinde grevin derhal sonlandırılacağını, aksi durumda ise mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Grevin devam etmesiyle kent merkezindeki Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgelerinde çöplerin biriktiği gözlendi.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise sosyal medya hesabından işçilere teklif edilecek maaş rakamlarını açıkladı ve sendikaya çağrıda bulundu.

Tugay, “Aylık net ücretler 65 bin liradan başlayıp 80 bin liraya kadar çıkacak. Eylül ayında bu rakamlara yüzde 10 zam eklenerek, maaşlar en az 71 bin 500 liradan 88 bin liraya yükselecek” ifadelerini kullandı.