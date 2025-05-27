İzmir’de büyük grev alarmı: 23 bin işçi iş bırakmaya hazırlanıyor

İşçiler, 28 Mayıs gece yarısına kadar anlaşma sağlanmazsa greve başlayacaklarını duyurdu.

Grev kararını kamuoyuyla paylaşan Genel-İş Sendikası yetkilileri, İzmir’de hayatın duracağını ifade etti:

Sendika şube yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sürdürülen görüşmelerde işçilerin taleplerinin karşılanmadığını belirtti. Özellikle maaş ve sosyal haklar konusunda yaşanan tıkanma, grev kararının alınmasında etkili oldu.

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, işçilerin yalnızca hak ettiklerini istediklerini vurguladı:

“Biz fazlasını değil, hakkımız olanı talep ediyoruz.”

Sendikanın hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler halay çekerek greve giden yolda kararlılıklarını ortaya koydu. Alanda toplanan işçilerden biri durumu şu sözlerle özetledi:

“Sanki İzmir’de değil başka bir şehirde grev yapıyoruz; belediye yönetimi bu kadar rahat.”

İşçilerin 28 Mayıs gece yarısına kadar müzakere için açık kapı bıraktığı öğrenilirken, bu tarihe kadar bir uzlaşma sağlanamazsa İzmir’in dört bir yanında grev başlayacak.