İzmir’de çöp krizi: 3 Belediye hakkında inceleme başlatıldı

İzmir genelinde toplanmayan çöplerin çevre ve halk sağlığını tehdit eder hale gelmesi üzerine İçişleri Bakanlığı, iki mülkiye müfettişini görevlendirdi. Bakanlık, belediyelerden sorunla ilgili bilgi ve belge talep etti.

3 BELEDİYE MERCEK ALTINDA

İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği Mülkiye Müfettişleri Mehmet Fatih Çelikel ve Doç. Dr. Ahmet Apan, özellikle Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde artan çöp yığınları ve moloz atıklarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüyor.